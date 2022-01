Il nuovo Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa Tiny Kox ha incontrato a Strasburgo il capo delegazione della Repubblica di San Marino

Nella giornata di ieri Tiny Kox è stato eletto Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Il 34° Presidente dell’APCE e terzo olandese a ricoprire questo incarico, ha ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno con 164 voti. Terminata la sezione plenaria e concluso il suo discorso d’apertura, il nuovo Presidente ha ricevuto in un colloquio privato il capo delegazione della Repubblica di San Marino, Marco Nicolini. Il tema centrale del primo incontro istituzionale con cui ha aperto il suo mandato sono stati i rapporti tra Consiglio D’Europa ed Unione Europea con i piccoli Stati nell’immediato futuro. L’incontro, svolto in un clima quanto mai cordiale, si è concluso con la consegna di un dono al neo- eletto Presidente a nome di tutta la delegazione sammarinese. Il Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio D’Europa ha paventato quanto prima una nuova visita ufficiale alla Repubblica di San Marino, replicando quella avvenuta nel settembre 2020 come Presidente della UEL, gruppo della Sinistra Unitaria Europea. Nel suo discorso di apertura, Kox ha sollecitato l’Assemblea ad attuare quanto prima il programma stabilito l’anno scorso nella sua Risoluzione sulle priorità strategiche del Consiglio d'Europa. “Questa Organizzazione deve restare il pilastro della sicurezza democratica, il garante dei diritti umani e dello stato di diritto e la piattaforma per un multilateralismo efficace in Europa e preservare e deve continuare a ribadire la nostra identità in quanto forum indipendente per favorire una cooperazione politica e un dialogo che si rivelino globali e inclusivi.” La Repubblica di San Marino guarda con fiducia e orgoglio alla nomina di un uomo politico che è di grande ispirazione al più alto incarico del Consiglio d'Europa.

c.s. Congresso di Stato