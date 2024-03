Il pensiero conta: il Soroptimist International San Marino celebra la diversità culturale tra le donne per 8 Marzo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Soroptimist International San Marino è lieto di annunciare il lancio del progetto "Il pensiero conta", iniziativa dedicata alla promozione dell'incontro e della comprensione tra donne di diverse nazionalità che risiedono nella Repubblica di San Marino. Le finalità del Soroptimist International, fondata su amicizia e rispetto tra ogni essere umano, trova piena espressione in questo progetto dedicato a celebrare la ricchezza delle culture rappresentate dalla comunità femminile di San Marino. In un mondo sempre più interconnesso il Soroptimist riconosce, infatti, il valore essenziale e fondante dell'incontro tra persone provenienti da contesti culturali diversi, quale condizione per costruire, attraverso la comprensione reciproca un futuro migliore per la nostra società. Con il progetto “Il pensiero conta” il Soroptimist International San Marino avvia da domani, 8 Marzo - Giornata Internazionale dei diritti della donna, un percorso di incontri e nuove relazioni con tutte le donne di altre nazioni residenti nella Repubblica della Libertà. Il percorso inizierà con un appuntamento pubblico in programma domenica 7 Aprile alle ore 16.30 presso il Centro Commerciale Atlante di Dogana. Sarà un evento durante il quale le donne di altri paesi residenti a San Marino, potranno condividere le proprie esperienze, tradizioni e storie di vita, in un clima di apertura e inclusione. Sarà un'occasione per imparare le une dalle altre, per arricchirsi con le reciproche differenze e rafforzare i legami di solidarietà tra le donne di San Marino e quelle di altre nazioni. "In un mondo sempre più globalizzato, è fondamentale promuovere la comprensione interculturale e l'inclusione", afferma Isabella Gumpert, Presidente del Soroptimist International San Marino - "Siamo entusiaste di lanciare questo progetto che incarna i valori fondamentali della nostra Organizzazione e invitiamo tutte le donne che vivono a San Marino a unirsi a noi nell'esplorare e celebrare la diversità culturale che arricchisce la nostra comunità". L'invito è rivolto a tutte le donne di ogni nazionalità residenti e soggiornanti a San Marino.

