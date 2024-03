Il Pinguino Bilù dell'Acquario riceve la cittadinanza onoraria cattolichina

L’Acquario di Cattolica apre alla nuova stagione e per il piccolo Bilù, il pinguino di Humboldt dell'Acquario, Pasqua arriva con la sorpresa più gradita: la cittadinanza onoraria della Regina dell’Adriatico. Che il cucciolo nato nel 2023 all’Acquario, fosse destinato a diventare una star, lo si era capito dal successo del sondaggio per trovargli un nome: operazione che ha coinvolto l’intera comunità online, poi culminata in un gioioso evento con il pubblico. Ora per il piccolo Bilù è arrivata una nuova importante onorificenza: è il primo cittadino pinguino del Comune di Cattolica. Questa mattina, all’Acquario, la preziosa pergamena con la cittadinanza onoraria a Bilù è stata conferita dalla Sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, che ha salutato così il nuovo “cittadino”: “Benvenuto Bilù nella nostra comunità, il primo pinguino cattolichino! Il riconoscimento della cittadinanza alla mascotte dell’Acquario e di Cattolica ha un importante valore e non solo simbolico. È un atto con cui vogliamo rinnovare e ribadire il nostro patto con l’ambiente, la nostra visione di città sostenibile e in armonia con la Natura, in ogni sua forma. È anche un’onorificenza al grande lavoro che svolgono gli operatori dell’Acquario di Cattolica, che è un vanto per la nostra comunità. Un’eccellenza che arricchisce l’offerta della nostra città in ogni stagione” Per la struttura Costa Edutainment si tratta di un riconoscimento importante, anche se simbolico: l’Acquario da sempre porta avanti con famiglie e scuole progetti di sensibilizzazione. “Salva una Specie in pericolo” ad esempio, si occupa di specie vulnerabili in varie aree del pianeta, le cui possibilità di sopravvivenza risultano ridotte, a causa di diversi fattori. “Ci onora ricevere questo gesto di attenzione al nostro lavoro da parte di una Città attenta come Cattolica – ha dichiarato Patrizia Leardini di Costa Edutainment - l’urgenza di proteggere il pianeta che abitiamo è per noi la mission”. Per sottolineare l’occasione, la Fabbrica del Cioccolato Staccoli ha omaggiato i presenti con il nuovo Cioccobilù, il pinguino di cioccolato artigianale creato appositamente per salutare il nuovo Cittadino onorario di Cattolica. Il pubblico dell’Acquario di Cattolica si è goduto la prima giornata di apertura con la sorpresa di un’altra grande novità: un gigantesco Megalodonte, mastodontico squalo preistorico di 12 metri di lunghezza, ha fatto la sua comparsa nell’area esterna “Il Mondo dei Dinosauri”. Anche la stagione 2024 può cominciare. L’Acquario apre alle 10 e chiude alle 18.30 (le biglietterie chiudono alle 17). Info: acquariodicattolica.it

cs Comune di Cattolica