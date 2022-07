Il Prefetto ha ricevuto il futuro comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, accompagnata dal comandante uscente

Il Prefetto ha ricevuto il futuro Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, Capitano di Fregata Giorgia Capozzella, accompagnata dal Comandante uscente Capitano di Fregata Marcello Monaco. Proveniente dalla Capitaneria di Porto di Napoli e all’epoca del naufragio della Costa Concordia Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, è originaria di Gaeta (LT) e si insedierà a Rimini il prossimo 8 luglio. L’incontro odierno di presentazione del nuovo Comandante, si è svolto all’insegna della massima cordialità e spirito di collaborazione, nel segno di una profonda relazione istituzionale ulteriormente consolidatasi in questi anni in cui il Comandante uscente ha guidato la locale Capitaneria di Porto. Nel corso della gradita visita, il Prefetto ha evidenziato come il mare sia l’elemento più prezioso per questo territorio, tanto che la sua storia, la sua cultura, le principali organizzazioni economiche e l’attività turistica in generale, lo hanno come un unico imprescindibile comune denominatore e che, pertanto, è necessario preservarlo al meglio, sia per i profili ambientali che per quelli relativi alla sicurezza delle spiagge in senso ampio. Un ruolo, quindi, fondamentale quello della Capitaneria di Porto riminese che negli ultimi anni si è rivelato sempre più incisivo, a partire dalla collaborazione per un efficace contrasto all’abusivismo commerciale sulle spiagge che in passato aveva raggiunto livelli ragguardevoli fino al quotidiano impegno in tutte le funzioni d’istituto per le quali la locale Capitaneria è di sicuro affidamento. Il Prefetto, nel congedare il Capitano di Fregata Marcello Monaco ha auspicato il conseguimento dei traguardi desiderati e, nel dare il benvenuto al Capitano di Fregata Giorgia Capozzella, si è detto certo di rinnovati e saldi rapporti di collaborazione.