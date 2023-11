Il Prefetto Maria Rosa Padovano ricorda pubblicamente il Ten. Col. GdF Roberto Russo

Il Prefetto Rosa Maria Padovano ricorda il Ten. Col. Roberto Russo per il grande contributo umano e professionale che l’ufficiale della Guardia di Finanza ha offerto nelle numerose occasioni di collaborazione con la Prefettura, dai Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ai protocolli stipulati dall’Ufficio Territoriale del Governo anche con il concorso del Corpo di appartenenza. Il Prefetto si è detta “addolorata per una fatalità che priva innanzitutto la famiglia, cui va il personale cordoglio e la vicinanza, di un affetto sicuramente caro e che incide decisamente anche sul versante delle Istituzioni che hanno sempre potuto contare sulle qualità morali, sulle spiccate doti professionali e sulle competenze di elevato profilo del Ten. Col. Russo”. “Mi sia consentito”, ha aggiunto il Prefetto, “di poter esprimere anche l’umano ricordo di una persona che non ho mai visto accigliata o, in qualche misura, gravata da oneri che fossero mal sopportati. Ci sono persone che vivono nella solarità e sembrano esprimere gratitudine alla vita anche quando la fatica, gli impegni o le preoccupazioni potrebbero incidere su carattere e comportamento. Il ten. Col. Roberto Russo era proprio una di quelle persone. Ci mancherà”.

c.s. Prefettura di Rimini