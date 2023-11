Il presepe della Porta del Paese compie 30 anni

Trent’anni sono già una storia… e infatti il Presepe della Porta del Paese, da sempre curato da Massimo Agostini e sostenuto dalla Giunta di Castello della Città di San Marino, è un pezzo di storia del Paese. In questi 30 anni si è arricchito di pezzi unici, intagliati nella pietra: le rocche, il palazzo del governo, la pieve di quest’anno della fontana del giardino dei Liburni. Racconta la storia del Centro Storico, delle persone che lo vivono e di quelle che lo animano; racconta la storia dei “Natali di una volta” con il mercante in fiera nei bar dello stradone, la funzione a San Francesco e le paste della Liberty; racconta dei Natali con la neve, le calze sopra le scarpe per non scivolare con la galaverna, i cappelletti dopo la messa di mezzanotte in Pieve… e sullo sfondo il presepe che sta a guardare chi lo guarda, da trent’anni. Ne ha vista di storia il nostro presepe e tanta ne vedrà, peri i bambini di tutte le età e di tutte le epoche. Come Giunta ringraziamo l’amico Massimo per il suo impegno e la sua devozione e invitiamo tutti, sammarinesi e turisti a visitarlo.

C.s. Tomaso Rossini - Capitano Di Castello di Città