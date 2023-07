“Il progetto STRADE SICURE entra nella fase operativa”

Dalla scorsa settimana sulla “Superstrada” e, precisamente, nel tratto di strada che va dalla rotatoria di Forcellini fino alla denominata curva di ”Bustrac” a Borgo Maggiore, la squadra asfalti dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici sta lavorando con le proprie maestranze per sostituire e riqualificare il manto stradale. Tali interventi rientrano nella fase esecutiva del progetto “STRADE SICURE” (FASE 3) e costituiscono una novità nell’operatività del lavoro svolto direttamente dalle maestranze dell’AASLP. Non si tratta di una semplice manutenzione, ma di un intervento di manutenzione di grande qualità per elevare, da una parte, la sicurezza stradale e dall’altra parte, ottenere un risparmio economico nel lungo periodo per tutta la Comunità Sammarinese. Il conglomerato bituminoso utilizzato in questi interventi è esclusivamente costituito da materie prime certificate e di qualità ed in particolare, è stato utilizzato per la prima volta a San Marino; si tratta di un conglomerato bituminoso chiuso (denominato “SPLITTMASTIXASPLIALT”) con caratteristiche tecniche e tecnologiche all’avanguardia già in uso in Italia ed in Europa e rispondente a criteri di efficacia ed efficienza molto performanti. Consente di ottenere una buona aderenza e una protezione degli strati sottostanti (binder) in quanto permette un efficace drenaggio delle acque meteoriche, senza pericolo di occlusione dei pori e di formazione di ghiaccio, con conseguente riduzione della manutenzione, grazie alla miscela chiusa, totalmente impermeabile (vuoti residui dell'ordine del 2-3% e 0% di fresato di recupero). Le particolari caratteristiche della curva granulometrica e degli inerti impiegati, nonché del legante modificato, garantiscono un contatto asciutto tra i pneumatici e la pavimentazione. La spiccata macrorugosità, oltre a dare alla pavimentazione un'elevata aderenza anche in presenza di acqua, riduce il fenomeno spray ed il rumore di rotolamento. Con questi interventi, non solo si intende raggiungere l’obiettivo di avere strade più sicure che, di per se, è già un grande risultato, ma nel medio e lungo periodo, si vuole ottenere un risparmio economico significativo, poiché, saranno minori le manutenzioni da eseguire perché, questo tipo di asfalto, avrà una durata nel tempo maggiore rispetto a quello fino ad ora utilizzato. Questo cambiamento, occorre ricordarlo, è frutto della recente collaborazione avviata con i Proff. Maurizio Crispino ed Emanuele Toraldo del Politecnico di Milano, Università di altissimo livello Internazionale con la quale siamo onorati di collaborare. Tutto ciò permetterà alla rete viaria della Repubblica di San Marino di essere all’avanguardia in un settore, quello della sicurezza stradale, quanto mai essenziale per ogni Paese e di formare i nostri tecnici i quali potranno confrontarsi con i massimi esperti della ricerca e della formazione nel settore delle manutenzioni delle pavimentazioni stradali.

Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i rapporti con AASLP): “Sono molto soddisfatto che il Progetto “STRADE SICURE” sia entrato nella fase operativa e stia dando i primi risultati. Il progetto è stato avviato con la collaborazione dell’Università Politecnico di Milano partendo dalla formazione del Direttore e dei tecnici dell’AASLP per accrescere le loro competenze sull’applicazione delle migliori tecnologie e modalità di intervento al fine di migliorare le caratteristiche prestazionali delle nostre pavimentazioni stradali. In questi giorni il progetto prosegue grazie alla formazione specifica rivolta alle maestranze della squadra asfalti dell’AASLP, a cui rivolgo i miei complimenti per il lavoro che stanno svolgendo con grande preparazione ed impegno. Un ringraziamento va anche al Geom. Nicola Alicardo - tra i massimi esperti tecnici di cantiere nel settore delle pavimentazioni stradali - per il suo lavoro di coordinamento delle maestranze dell’AASLP. Concludo, comunicando che nei prossimi giorni arriveranno ulteriori ed importanti novità in questo settore”.

Cs - SdS Territorio