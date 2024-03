Il Psd a Roma al Congresso del Partito Socialista Europeo

Venerdì 1 marzo, nell’ambito del Congresso del Partito Socialista Europeo, a Roma si è tenuta una conferenza organizzata congiuntamente dal Partito Socialista Italiano e dal Partito Democratico, sul ruolo dei paesi dei Balcani occidentali in Europa e l’avanzamento del processo di adesione. Il Segretario dei Socialisti e dei Democratici, Gerardo Giovagnoli, ha partecipato alla suddetta conferenza e si è poi intrattenuto con la moderatrice dei lavori e Vicepresidente dell’Internazionale Socialista Pia Locatelli, alla quale ha illustrato il nuovo status di San Marino quale paese Associato all’Unione Europea. Successivamente, al ricevimento del PSE, Il Segretario Giovagnoli ha incontrato Indrek Saar, ex Ministro dell’Istruzione Estone ed a lungo collega nell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Saar ha appena annunciato la sua candidatura quale prossimo Segretario Generale del Consiglio d’Europa ed ha rappresentato le priorità al centro del suo programma politico, a partire dal ruolo attivo del Consiglio d’Europa nella prevenzione dei conflitti e dal delicato ruolo di strumento di confronto e discussione ma anche di avanzamento e controllo della democrazia, dello stato di diritto e della protezione dei diritti umani, in maniera che tali valori siano realizzati e non rimangano solo sulla carta. L’occasione è stata propizia anche per confrontarsi con Segretario del Partito Socialista Enzo Maraio ed il Responsabile aderenti esteri del PD Luciano Vecchi per invitarli a San Marino per un evento che si organizzerà durante la campagna elettorale ormai imminente, che si verificherà nello stesso periodo di quella per le europee.