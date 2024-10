Il saluto del sindaco al Capitano Mariachiara Soldano

Dallo scorso settembre è la prima donna al comando della Compagnia Carabinieri di Rimini Nei giorni scorsi il sindaco Filippo Sacchetti ha incontrato in municipio il Capitano Mariachiara Soldano, che dal mese di settembre scorso ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Rimini. Insieme al Capitano Soldano e al sindaco Sacchetti erano presenti anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Santarcangelo Antonio Mongillo e l’assessore alla Sicurezza Luca Paganelli. Marichiara Soldano è laureata in Scienze della sicurezza interna ed esterna e ha conseguito master di II livello. Concluso il periodo di formazione, a seguito della promozione a Tenente è stata destinata alla scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri. Nel 2016 è stata trasferita in Sicilia dove ha ricoperto numerosi incarichi, quali comandante del nucleo operativo e radiomobile di Modica e di Ragusa, comandante della Compagnia di Ragusa, comandante della compagnia di Vittoria. Dal 2020 è stata alla guida della compagnia di Rende, prima donna ad assumere, in Calabria, il comando di una Compagnia dei carabinieri.