Il Segretario di Stato Fabio Righi a Trento ai lavori del G7 sulla tecnologia digitale e l’AI

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi è stato invitato alla seconda giornata di lavori del ministeriale G7 che si sono tenuti oggi a Trento sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato per l'Innovazione Tecnologica, il Senatore Alessio Butti, con focus su tecnologie digitali, intelligenza artificiale, spazio, sistema industriale ed economia produttiva. La Presidenza Italiana, sotto la guida del Dipartimento per la trasformazione digitale, ha proposto una giornata di lavori per promuovere lo sviluppo e l'uso sicuro e affidabile dei sistemi di intelligenza artificiale (IA), con un focus particolare dell’utilizzo della IA sul settore pubblico e intende realizzare un Compendio incentrato sulla fornitura e sull'accesso a servizi pubblici digitali efficienti, inclusivi e sicuri, in linea con i valori condivisi del G7 per realizzare il quale si avvarrà dei risultati del Processo di Hiroshima sull’Intelligenza Artificiale (HAIP) per sviluppare, insieme alle parti interessate, meccanismi appropriati per il monitoraggio volontario dell'adozione del “Codice di Condotta Internazionale per le Organizzazioni che Sviluppano Sistemi di IA Avanzati”. Ai lavori sul “Processo di Hiroshima” coordinati dall’Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, Presidente dell’Istituto per gli Affari Internazionali, alla presenza del Sottosegretario Butti, che si sono tenuti al Palazzo della Provincia, ha preso parte anche il Segretario di Stato Righi. Sono intervenuti i rappresentanti delle più importanti aziende del panorama digitale mondiale: Amazon Web Services, IBM, Microsoft, Accenture, Google, Meta, Oracle e tanti altri. Il lavoro fatto dalla Segreteria di Stato per l’Industria di San Marino con grandi partner tecnologici ha permesso che palcoscenici prestigiosi come quello del G7 fossero aperti anche alla Repubblica di San Marino. Prestigioso, collaborativo e cordiale l’incontro con il Sottosegretario di Stato per l'Innovazione Tecnologica, il Senatore Alessio Butti che ha apprezzato la proposta di una collaborazione sui temi della transizione digitale e l’idea di San Marino quale laboratorio di soluzioni tecnologiche nel cuore dell’Italia sul piano internazionale, linea di sviluppo portata avanti dalla Segreteria di Stato per l’Industria che garantisce un riposizionamento del Paese a livello economico e comincia oggi a dare i primi concreti frutti. Comune la volontà di calendarizzare nelle prossime settimane un incontro bilaterale per fissare le prospettive concrete di collaborazione. Tra gli incontri del Segretario di Stato Righi anche quello con il Vice Ministro per gli Affari Esteri e la comunicazione del Giappone Junji Hasegawa che ha apprezzato le proposte sammarinesi dando disponibilità all’apertura di un confronto sui temi del digitale con San Marino.