Il Segretario di Stato Fabio Righi ad Abu Dhabi per i lavori dell’Annual Investment Meeting Congress

E’ in corso ad Abu Dhabi l’edizione 2024 dell’AIM Congress, Annual Investment Meeting organizzato dagli Emirati Arabi Uniti per offrire l’opportunità a Ministri, istituzioni e rappresentanti di oltre 50 nazioni del mondo di incontrarsi fra loro per discutere di innovazione e investimenti insieme alle principali aziende globali negli ambiti della tecnologia, della digitalizzazione, dello sviluppo economico e degli investimenti. A rappresentare la Repubblica di San Marino il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi accompagnato dall’Ambasciatore della Repubblica di San Marino negli Emirati Arabi Elisabetta Bucci. Per il Segretario di Stato Righi due giorni intensi di panel, visite e incontri bilaterali. L’evento, giunto alla 13esima edizione si è aperto questa mattina con una Cerimonia alla quale hanno assistito oltre 2000 persone impreziosita dai saluti dell’Emiro di Ras Al Khaiman, membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti Sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi; del Ministro per il Commercio estero degli Emirati Arabi Uniti Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, con il quale domani il Segretario di Stato Righi sarà impegnato in un incontro bilaterale ufficiale e del Segretario Generale della Lega Araba Ahmed Aboul Gheit. Il Segretario di Stato Righi è intervenuto nel pomeriggio al Leaders Panel “The Outward Foreign Direct Investments (OFDI) of SMEs: New Challenges and Opportunities” (Investimenti diretti esteri delle PMI: sfide e opportunità) presentando ai presenti e agli altri speakers i passi in avanti della politica economica del Paese degli ultimi anni, le riforme e le iniziative realizzate per agevolare gli investimenti e l’insediamento di nuove imprese sul territorio della Repubblica di San Marino. Prestigioso, nell’ottica della promozione dei progetti legati all’industria dell’aerospazio su cui da tempo il Segretario di Stato Righi punta quale nuovo comparto da sviluppare nella Repubblica di San Marino, l’incontro con il Direttore dell’Agenzia Spaziale Emiratina Salem Butti Al Qubaisi con il quale sono stati ipotizzati ulteriori incontri e la sottoscrizione di un memorandum. Il Segretario di Stato ha inoltre incontrato il Ministro della Produzione e del Commercio estero dell’Ecuador Sonsoles Garcìa su richiesta della stessa che ha inteso comprendere se la Repubblica di San Marino potesse essere interessata a favorire l’importazione di prodotti alimentari e materie dalla Repubblica centramericana. Domani, dopo il bilaterale con il Ministro Al Zeyoudi il Segretario di Stato parlerà alla tavola rotonda ministeriale “Prepararsi a un rallentamento economico: opportunità di investimento nascoste”.

c.s. Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio