Il Segretario di Stato Lonfernini richiama all’attenzione l’AASS e le aziende impegnate nella raccolta dei rifiuti

Facendo seguito a numerosi solleciti e all’insoddisfazione dell’utenza, il Segretario di Stato per il Lavoro con delega all’AASS Teodoro Lonfernini ha ritenuto necessario convocare i responsabili del servizio raccolta rifiuti e le aziende appaltatrici di servizi di igiene urbana, per discutere delle diverse problematiche registrate sul territorio. È interesse della Segreteria di Stato fornire un servizio di raccolta rifiuti preciso e puntuale e mantenere integri i beni pubblici, con i colloqui della giornata di ieri si è inteso richiamare all’efficienza e all’attenzione tutte le persone e le aziende coinvolte.

Il Segretario di Stato Lonfernini ha dato altresì mandato al Dirigente AASS di svolgere un immediato e attento monitoraggio della situazione in tutte le aree del territorio sammarinese, al fine di risolvere in tempi rapidi eventuali disagi sostituendo dove necessario l’attrezzatura danneggiata.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Lavoro