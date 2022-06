Il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi da oggi in missione in Portogallo per prendere parte ai lavori della XXVIII Conferenza Ministeriale di Eureka

Parte oggi la missione in Portogallo del Segretario di Stato per l'Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica e la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino Fabio Righi che nei prossimi giorni sarà impegnato nei lavori della XXVIII Conferenza Ministeriale di Eureka che si terrà durante la presidenza portoghese a Estoril, nei pressi di Lisbona, il 21 e il 22 giugno 2022. Eureka è la più grande rete pubblica al mondo per la cooperazione internazionale in materia di R&S e innovazione, presente in oltre 45 Paesi. I Paesi membri di Eureka sono responsabili di un terzo del PIL mondiale, con una popolazione di quasi un miliardo di persone. Oggi Eureka è più importante che mai, soprattutto in termini di piattaforma vitale per promuovere la ricerca e l'innovazione cooperativa e orientata al mercato. A margine della Conferenza, l’agenda del Segretario Righi prevede alcuni incontri bilaterali con ministri omologhi di altri Paesi europei partecipanti all’appuntamento portoghese.

Righi rientrerà a San Marino nella giornata di giovedì.

c.s. Congresso di Stato Repubblica di San Marino