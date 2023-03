Il Segretario di Stato Roberto Ciavatta ha incontrato a Roma il Ministro della Salute italiano Orazio Schillaci

Si è svolto durante la scorsa settimana l’incontro tra il Ministro della Salute italiano Orazio Schillaci e il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino Roberto Ciavatta. Un colloquio informale, per conoscersi e delineare insieme i tavoli di lavoro comuni da mettere in campo nei prossimi mesi. Insieme ai due Ministri, erano presenti il dottor Roberto Frangione, Consigliere Diplomatico del Ministro alla Salute e l’Avvocato Arnaldo Morace Pinelli, Capo di Gabinetto. Per il Titano, hanno partecipato l’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Italia Daniela Rotondaro e il Segretario Particolare Christian Ferrari. L’incontro, avvenuto in un clima cordiale e di ampia collaborazione, ha visto affrontare diversi temi di interesse comune, tra cui la cooperazione in progetti di ricerca scientifica e il mutuo riconoscimento formativo, dei titoli di carriera e dei cumuli contributivi tra i due Paesi in ambito sanitario. È stata inoltre confermata la comune volontà di rivedersi in tempi celeri e con l’ausilio di tecnici, per dare nuovo impulso ai tavoli bilaterali già istituiti tra i due Stati. La riunione si è conclusa con l’invito da parte delle autorità sammarinesi affinché un prossimo incontro possa svolgersi nel territorio della Repubblica di San Marino.

c.s.

Ministero della Salute

Segreteria di Stato Sanità