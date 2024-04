Il Segreterio di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari in visita alla comunità "Gente del Titano"

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, con i Colleghi di Governo agli Affari Interni, Gian Nicola Berti, alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini, in mattinata hanno reso visita alla Comunità sammarinese “Gente del Titano”, che comprende i cittadini sammarinesi residenti nella Circoscrizione Consolare di Rimini. Si tratta di una delle tre associazioni istituite in Emilia Romagna, nonché la più numerosa in Italia, contando più di 800 soci, tra Rimini, Forlì e Cesena; una Comunità storica, riconosciuta giuridicamente nel 1980, all’indomani della Legge che istituiva le comunità all’estero. Alla presenza del Console di San Marino a Rimini, Benedetta Nicolini e del Presidente della Comunità, Martino Berardi, nonché di numerosi soci, il Segretario di Stato Beccari ha richiamato la forte e costante collaborazione della Comunità nei numerosi ambiti, con particolare riferimento all’accoglienza dei ragazzi dei soggiorni culturali, unitamente alla stretta cooperazione con il Consolato sammarinese. Peculiare è la stretta relazione che intercorre tra la Comunità e i residenti in Repubblica, per ragioni di contiguità territoriale, che consente di essere anche un osservatorio privilegiato nelle vicende che riguardano la vita dei nostri cittadini fuori confine. In seguito il Segretario di Stato Beccari ha illustrato alla platea di ascoltatori l’attuale fase ed i tratti salienti della politica estera sammarinese, effettuando una panoramica sui principali eventi a livello internazionale ed europeo che lo hanno visto particolarmente impegnato nei mesi scorsi.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri