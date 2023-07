Il seminario EUSAIR dedicato alle opportunità per i giovani europei ospitato oggi dalla Segreteria per la cultura

La Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino ha ospitato il seminario “Opportunità per le istituzioni educative e le comunità locali”, un progetto che rientra nei programmi di EUSAIR e INTERREG IPA, che coinvolge giovani e organizzazioni giovanili sammarinesi e che è parte di una serie di eventi organizzati dall'Istituto per la cooperazione e lo sviluppo (CDI) in collaborazione con la Commissione europea per promuovere le raccomandazioni del Manifesto della gioventù (YM) nei paesi EUSAIR. Il seminario ha riunito allo stesso tavolo scuole, università, comunità locali, programmi INTERREG e rappresentanti di EUSAIR, con gli obiettivi di: informare i potenziali beneficiari incentrati sui giovani sulla strategia EUSAIR per la regione e sulle concrete opportunità di coinvolgimento, familiarizzare i giovani e le organizzazioni giovanili, comprese le scuole e le università sulle opportunità derivanti dai programmi INTERREG IPA, e aumentare la consapevolezza sulle raccomandazioni dell'YM per una più ampia inclusione dei giovani nei programmi e negli inviti a presentare progetti finanziati dall'UE. Ad aprire l’evento il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università, la Ricerca Scientifica e le Politiche giovanili Andrea Belluzzi e Krisela HACKAJ, Direttore Esecutivo del Cooperation & Development Institute. “L’evento è la testimonianza dell’impegno che il nostro Paese ha deciso di investire nella strategia EUSAIR, fin dalla sua adesione -ha detto il Segretario di Stato Andrea Belluzzi-. L’attuale presidenza croata di EUSAIR ha definito tra le priorità le iniziative dedicate al settore delle politiche giovanili, un tema molto caro anche alla Repubblica di San Marino. Mi trovo a guidare una Segreteria di Stato a cui sono state assegnate deleghe strettamente connesse tra loro: che riguardano, in larga parte, proprio il mondo dei giovani. Questo mi permette di avere un quadro d’insieme sulle problematiche da affrontare. Nella Repubblica di San Marino tanto resta ancora da fare in questo settore. Nel nostro Paese, le politiche giovanili sono da considerarsi un ambito d’intervento piuttosto “recente” rispetto ad altri settori dell’agenda politica. La Commissione per le Politiche Giovanili, istituita solo nel 2006 organismo di nomina parlamentare, ha tra le sue funzioni quella di partecipare ai lavori di organismi internazionali riguardanti la condizione dei giovani e le politiche giovanili, comprendendo dunque anche la strategia EUSAIR. Tra le iniziative intraprese dalla Segreteria di Stato -ha proseguito Belluzzi- mi preme sottolineare l’impegno affinché i nostri cittadini e studenti, e la nostra Università degli Studi possano partecipare al programma Erasmus+. San Marino, infatti, in quanto Stato terzo rispetto all’Unione europea non accede automaticamente a questi programmi ed il giovane sammarinese, proprio nello scambio culturale, potrà costruire la sua identità di cittadino dell’Unione. Si tratta di un’opportunità reciproca: per i giovani sammarinesi significa poter accedere ad un percorso formativo all'estero, al pari degli altri cittadini dell'UE e quindi acquisire anche coscienza dei valori del contesto dell'UE, ma ci saranno anche ricadute nella presenza di studenti dell'Unione che sceglieranno come tappa del loro percorso formativo l'Università degli Studi di San Marino. Infine, sul tema delle politiche giovanili è stata recentemente avviata una collaborazione con la Repubblica italiana anche in vista di una possibile cooperazione negli organismi internazionali di cui entrambi i Paesi fanno parte”. “Sono particolarmente lieto che San Marino possa, per la prima volta dall'entrata ufficiale nella Strategia, ospitare un evento informativo sulle opportunità che EUSAIR e le politiche di coesione dell'UE offrono ai giovani dell'area adriatico-ionica -ha scritto invece ai partecipanti il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari-. Ritengo di fondamentale importanza per San Marino avviare collaborazioni con istituzioni estere e realizzare attività concrete nella nostra realtà, in linea con le prospettive di maggiore integrazione europea del Paese. Guardare al futuro di San Marino significa dare spazio alle nostre istituzioni ed ai nostri giovani per confrontarsi con i meccanismi di cooperazione europea e per conoscere le opportunità di scambio e dialogo che l'Unione europea gli offre”. Sono poi intervenuti Elisabetta Bucci, Coordinatrice Nazionale per San Marino in EUSAIR, (Dipartimento Affari Esteri), Lidija Pansegrau Hadrović, della presidenza croata di EUSAIR/AII, Besiana Ninka di INTERACT, Maria Elena D’Amelio Coordinatrice centro ricerche per Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino e Maria Eleonora Vaglio dell’Associazione Youth.

cs Segreteria Cultura