Il sistema giudiziario italiano e il gap con l’Europa: venerdì la presentazione di un libro curato dal dirigente del Tribunale del Titano

Cosa serve al sistema giudiziario italiano per colmare il divario che lo separa dagli standard europei? Questa la domanda che farà da sfondo alla presentazione del libro “Giustizia per una riforma che guarda all’Europa”, in programma al Centro Congressi Kursaal del Titano alle ore 15 di venerdì 19 novembre. L’evento è organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino insieme alla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, alla Segreteria di Stato per la Giustizia, all’Ordine degli Avvocati e dei Notai. Nel testo firmato da Giovanni Canzio, Dirigente del Tribunale di San Marino, e Francesca Fiecconi, consigliere della Corte Suprema di Cassazione italiana, vengono prospettati fra le altre cose cambiamenti normativi e investimenti economici su personale e infrastrutture digitali, tenendo in considerazione il necessario equilibrio fra l’obiettivo di ridurre la durata dei procedimenti e la garanzia di un giusto processo. Durante l’evento, che raccoglierà in platea professionisti, accademici, rappresentanti istituzionali e non solo, sono previsti gli interventi di Paolo Pascucci, direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese dell’Ateneo, Pietro Curzio, primo presidente della Corte Suprema di Cassazione italiana, e Renzo Orlandi, docente di Diritto processuale penale all’Università di Bologna. “Si tratta di un’occasione per riflettere sulla Giustizia moderna con una prospettiva europea - osserva Pascucci - partendo dall’esperienza italiana e allargando l’orizzonte a una dimensione continentale rispetto alla quale San Marino non può restare estraneo. Anche se non fa parte dell’UE - ricorda l’accademico - il Titano ha mosso diversi passi verso il processo europeo e deve considerare quello di una Giustizia efficiente e rapida come un tema senza confini. Parlarne insieme agli autori e agli ospiti previsti, di altissimo livello, può essere inoltre un contributo positivo in vista delle riforme in corso di elaborazione in repubblica su questo tema”. La presentazione del libro, edito da Vita e Pensiero, è patrocinata dai Capitani Reggenti e dal Congresso di Stato. Previsti i contributi del Rettore dell’Ateneo sammarinese, Corrado Petrocelli, del presidente dell’Ordine degli Avvocati e dei Notai, Maria Selva, del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Andrea Belluzzi, del Segretario di Stato per la Giustizia, Massimo Andrea Ugolini. Ingresso tramite prenotazione o invito.