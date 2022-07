Il soprano Ille Saar al Castellaccio di Fiorentino posticipato il concerto

La Giunta di Castello di Fiorentino comunica che il secondo appuntamento della rassegna musicale “CASTELLACCIO VIBRA MUSICA 2022” previsto per questa sera, a causa di un problema tecnico, è stato posticipato a domani sera VENERDI 22 LUGLIO sempre alle ore 21:00. “Melodie d’Europa” è il titolo della serata che la soprano Ille Saar, giovane cantante Estone che studia in Italia da diversi anni e che si è fatta notare perché vincitrice di diversi concorsi di canto, porterà alla grotta del Castellaccio di Fiorentino. Accompagnata al piano dalla madre, Pille Saar, insegnante di conservatorio con solidi studi al Conservatorio di Mosca (all’epoca pre caduta muro), presenterà un programma dedicato nella prima parte ad una serie di canzoni (lieder) in diverse lingue e di diverse regioni europee mentre una seconda parte con alcune delle più note arie d’opera italiane. Tutti gli appuntamenti della rassegna Castellaccio Vibra Musica sono ad ingresso gratuito, limitati nei posti (40 sedute) dovuti a spazio e disposizioni di sicurezza, pertanto sono gradite le prenotazioni all’indirizzo : fiorentino@giuntedicastello.sm oppure al numero 3663315551. Data la diversa temperatura ambientale tra esterno ed interno della grotta, si consiglia un leggero coprispalle e calzature comode per la breve camminata del parco.

c.s. Giunta di Castello di Fiorentino