Il sottosegretario al Turismo Lorenza Bonaccorsi in visita al Parco del Mare e ai nuovi contenitori culturali

Il sottosegretario di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Lorenza Bonaccorsi, ha visitato questa mattina il parco del Mare e piazzale Kennedy, punto di convergenza tra il Piano di salvaguardia della balneazione e il nuovo lungomare pedonalizzato e rinaturalizzato, con passeggiate in legno, aree verdi e spazi dedicati al wellness. Una visita, accompagnata dal Sindaco Andrea Gnassi, partita dal mare e proseguita poi in centro storico fra Teatro Galli e Palazzi dell’arte – Part. Con questa visita si è voluta richiamare l’attenzione del Ministero e del Governo sul lavoro di cambiamento della città che ha un valore culturale, turistico e ambientale molto importante e con ricadute sulla qualità urbana e ambientale della fascia costiera, anche dal punto di vista della protezione e della sicurezza urbana che hanno meritato attenzione anche da parte dell’Unione Europea, nell’ambito del progetto SaferPlaces, dedicato ai cambiamenti climatici.