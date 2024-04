"Il tre per mille all'ISAL o allo Sportello Consumatori"

È un contributo alla solidarietà e alla tutela dei cittadini. Quest'anno l'ISAL-CSdL ha confermato l'intervento di adozioni a distanza ai bambini del Centro Sociale di Kivuli a Nairobi (Kenya), ha destinato un contributo per l'invio di acqua ai cittadini di Gaza, e sta valutando interventi in territorio sammarinese. Lo Sportello Consumatori da oltre 20 anni svolge un importante ruolo a tutela dei diritti cittadini nell'acquisto di beni e servizi.

Come ogni anno, nella dichiarazione dei redditi i cittadini hanno la possibilità di destinare il tre per mille all’Istituto Servizi al Lavoro (ISAL-CSdL), o alla Associazione Sportello Consumatori. ISAL - L’ISAL è un ente promosso dalla CSdL che da molti anni destina propri contributi ad iniziative di solidarietà interna ed internazionale. Anche quest'anno l'ISAL ha confermato l'intervento di adozioni a distanza ai bambini del Centro Sociale di Kivuli a Nairobi, in Kenya, ha destinato un contributo economico per fornire acqua ai cittadini palestinesi di Gaza che stanno vivendo una condizione drammatica, e sta valutando la destinazione di contributi di solidarietà a situazioni di necessità in territorio sammarinese, ad iniziare dalle strutture che operano in campo socio-sanitario, come già fatto negli anni precedenti. ASSOCIAZIONE SPORTELLO CONSUMATORI - Quale altra possibilità, il tre per mille della dichiarazione dei redditi si può destinare all'Associazione Sportello Consumatori, che da oltre vent'anni svolge un importante ruolo di tutela dei cittadini nel campo dell’acquisto di beni e servizi, tra cui le utenze domestiche, a cui si rivolgono centinaia di persone ogni anno, giungendo spesso a soluzioni extragiudiziali. Lo Sportello si può contattare telefonicamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario di ufficio; ogni mercoledì non festivo è a disposizione dei cittadini, previo appuntamento, il legale appositamente incaricato, dalle ore 15.30 alle 18.00. Tel. 0549 962064 - e-mail: sportello.consumatori@csdl.sm.



