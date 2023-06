Il We Make Future spalanca le porte del futuro: inizia il viaggio di tre giorni alla scoperta di un domani costruito attraverso innovazione e inclusione

La Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale taglia il nastro per una 3 giorni densissima di appuntamenti. Oltre 60.000 presenze da 85 Paesi per fare il punto sull’innovazione globale anche grazie alla voce di oltre 1.000 speaker da tutto il mondo. Nell’ampio parterre di ospiti che stanno calcando e calcheranno il Mainstage anche Manuel Castells, Sir Tim Berners-Lee, i procuratori Nicola Gratteri e Giuseppe Lombardo, David Hanson, Robot Sophia, e gli artisti Dardust, Dargen D’amico e i Boomdabash. Spettacolare e intensa l’Opening Ceremony, anticipata dall’incredibile esibizione di Dardust, che mette al centro le persone e i temi cardine, le fondamenta su cui si costruisce il futuro, tra questi anche inclusione, legalità e sostenibilità.

Il WMF - We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale inaugura una nuova edizione di scoperte, ispirazioni e connessioni al servizio della costruzione di un futuro migliore. L'evento organizzato da Search On Media Group e inaugurato questa mattina presso la fiera di Rimini, riunirà sino a sabato 17 giugno un'eccezionale selezione di menti creative, innovatori, imprenditori e appassionati di tecnologia provenienti da tutto il mondo. 85 Paesi rappresentati, più di 1.000 speaker coinvolti, 670 espositori e 1.300 tra startup e investitori. Il WMF è il cuore pulsante del mondo dell’innovazione. “Siamo qui per costruire insieme il futuro” ha detto Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF durante la cerimonia di apertura “Questo non è un evento - ha continuato - “è una piattaforma di costruzione del futuro dove da anni stiamo cercando di far convergere dei temi che fino a un po’ di tempo fa potevano apparire contrapposti: lotta alla mafia, digitale, accessibilità… dobbiamo renderci conto di quanto tutto sia interconnesso”. e prosegue “ Noi esseri umani dovremmo fare un passo indietro e mettere al centro la società Se approcciamo così la tecnologia e le challenge che ci si prospettano, allora riusciremo insieme a costruire un futuro migliore. In questi tre giorni, anche grazie a tutti voi che siete qui, l’Italia è la capitale dell’innovazione e anche dell’inclusione.” La manifestazione vede come Main Sponsor la Regione Emilia-Romagna ed è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e da: Comune di Bologna, Agenzia Spaziale Italiana, Sport e Salute Spa, Invitalia, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Con la missione audace di plasmare il futuro, migliorandolo attraverso gli strumenti dell'innovazione digitale e sociale, il WMF - We Make Future è infatti piattaforma globale per la costruzione del futuro, nonchè acceleratore di cultura, formazione e innovazione tecnologica e Digitale. L’edizione 2023 porterà alla luce una manifestazione multidimensionale, con un programma ricco di formazione, talk ispirazionali, conferenze, masterclass, esposizioni e presentazioni di tool - oltre 90 gli stage formativi presenti - e ancora concerti live e spettacoli. I partecipanti avranno l'opportunità di ascoltare alcuni dei pensatori più brillanti del nostro tempo, esperti del settore e visionari che condivideranno le loro conoscenze, le loro esperienze e le loro prospettive sul futuro. Tra gli ospiti più attesi anche Manuel Castells, Sir Tim Berners-Lee e Jerry Kaplan che affronteranno alcuni tra gli argomenti più caldi a livello globale, come l'intelligenza artificiale, la sostenibilità, l’imprenditorialità ad impatto sociale e molte altre tematiche all'avanguardia, per un Mainstage dal palinsesto vastissimo. Nell’area fieristica saranno 670 gli espositori che, da tutto il mondo, offriranno alla platea che conta oltre 60.000 presenze ed è composta da un pubblico di professionisti, aziende, investitori e appassionati che condividono la loro stessa passione per il futuro - il meglio delle ultime tecnologie all'avanguardia. Show, intrattenimento e futuro sostenibile Il WMF, oltre che fiera internazionale certificata, è un autentico Festival dell'innovazione e della creatività. In programma concerti live, spettacoli artistici, performance e show, per una celebrazione di arte, tecnologia e innovazione. I partecipanti saranno immersi in un ambiente stimolante che li ispirerà a guardare al di là dei confini del presente. Il 15 giugno si terranno i concerti di Dardust e Dargen D’Amico mentre il giorno successivo toccherà a Samuel Romano e N.A.I.P intrattenere il pubblico. Numerosissime le attività che attendono partecipanti aziende e startup durante la tre giorni: un vero e proprio viaggio alla scoperta del futuro, dove acquisire strumenti utili per costruirlo affinché sia, davvero, sostenibile.

WMF - Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale

Il 15, 16 e 17 giugno 2023 torna l’appuntamento con il WMF, l’evento internazionale interamente dedicato al mondo dell’innovazione. L’edizione 2023, in programma presso la Fiera di Rimini, porta insieme il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università ed enti non-profit di settore. Con più di 60.000 presenze da 85 paesi, più di 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 1.300 tra startup e investitori, e oltre 90 stage, giunto alla sua 11^ edizione il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione. L’evento è ideato e prodotto da Search On Media Group.

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Ufficio Stampa WMF: press@wemakefuture.it / Tel: 051 0951294

