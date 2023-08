“Impegno concreto per la salvaguardia delle prime case”

In un momento di profonda trasformazione economica e finanziaria, le banche di San Marino stanno prendendo misure decisive per affrontare la sfida dei crediti deteriorati, noti come NPL (Non-Performing Loans). Alleanza Riformista ha sottolineato con vigore l'importanza di garantire che questa transizione non abbia un impatto negativo sulle famiglie e sul tessuto sociale del Paese. Il problema degli NPL è una sfida condivisa a livello internazionale, ma l'approccio di San Marino su tale tematica deve tenere conto della nostra realtà e delle esigenze dei cittadini. Alleanza Riformista ha già richiesto con grande forza al governo che le “prime case” non possano essere aggredite da questa ristrutturazione finanziaria. La richiesta non è semplicemente un'azione politica, ma riflette un profondo dovere verso la tutela delle famiglie sammarinesi. L'attuale quadro economico è caratterizzato da una serie di situazioni che colpiscono direttamente il bilancio familiare. Il costo del denaro continua ad aumentare, creando un impatto significativo sui mutui e sui prestiti. L'inflazione, che incide sul potere d'acquisto, unita all'aumento delle bollette e ai costi crescenti del carrello della spesa, ha reso il contesto sociale particolarmente complesso per molti di noi. L'obiettivo dell'Alleanza Riformista è assicurare che il confluire degli NPL all'interno di un veicolo di recupero non comprometta le prime case per chi ha debiti ed è esposto. La casa rappresenta non solo un bene materiale, ma anche un rifugio e un punto di riferimento fondamentale per chiunque. Salvaguardare le prime case è un passo importante per conservare un equilibrio nel tessuto della nostra Repubblica. Ciò non significa certamente tutelare chi è in difetto, ma va anche sottolineato come molto spesso la popolazione si sia trovata a subire e dover pagare per dissesti bancari di cui non aveva alcuna colpa. Alleanza Riformista è consapevole delle responsabilità che comporta la gestione di un momento storico complesso come quello attuale. Con una visione a lungo termine e un approccio che pone al centro i bisogni dei cittadini, ci impegniamo a rappresentare e difendere gli interessi delle famiglie sammarinesi. Inoltre, riteniamo assolutamente necessario predisporre interventi sia di carattere normativo che di supporto finanziario al fine di calmierare la crescita dei tassi di interesse sui mutui, così come azioni concrete per risolvere il problema della offerta immobiliare nel settore residenziale in cui soprattutto il settore degli affitti ha di fatto reso il mercato inaccessibile. La priorità è garantire che le scelte economiche e finanziarie della maggioranza di cui facciamo parte non mettano a rischio la serenità dei nostri concittadini e la tenuta del sistema bancario e finanziario, ma nella consapevolezza che non può essere sempre lo Stato a risolvere i problemi con garanzie che nel tempo potrebbero anche generare grossi problemi al bilancio pubblico.

Cs - Alleanza Riformista