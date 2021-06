In cammino contro la crisi

In cassa integrazione a causa del Covid 19, decide di coronare un sogno: percorrere a piedi l’intera penisola italiana. Partirà dalla Repubblica di San Marino per portare un messaggio di speranza e di rispetto per l’ambiente, sarà un ambasciatore del “turismo lento e responsabile”.

Rimasto praticamente senza lavoro a causa della pandemia da Covid 19, decide di trasformare la cassa integrazione in un lungo periodo di aspettativa, per coronare un sogno che coltiva da anni: percorrere a piedi gli affascinanti percorsi della penisola italiana. Hernan Guillermo Righetti, classe 1978, è un cittadino sammarinese cresciuto in Argentina e ritornato da tempo nel paese di origine della sua famiglia. Affascinato da sempre dal peregrinare per boschi e sentieri, ha pensato bene di riprendersi il suo tempo e di adattarsi ai ritmi della natura per scoprire strade secondarie, incontrare comunità, conoscere persone. Hernan non è nuovo ad esperienze di questo genere: nel 2014 ha percorso i circa 800 chilometri del Cammino di Santiago de Compostela; nel 2016 i 190 chilometri del Cammino di San Francesco, dal Santuario della Verna ad Assisi e nel 2020 la Via Lauretana, da Assisi a Loreto attraversando i paesaggi più suggestivi dell’Umbria e delle Marche. Oggi è pronto a ripartire, zaino in spalla, per collegare la Repubblica di San Marino con l’intero territorio italiano, portando con sé il messaggio fondante di questo Paese, basato sulla ricerca della Pace, del dialogo, della condivisione. Partirà dalla più antica Repubblica del Mondo muovendosi prima verso Nord, passando dall’Emilia Romagna al Veneto, per sconfinare poi in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Salirà ancora fino alla Valle d’Aosta e poi inizierà a scendere sul versante tirrenico, passando dalla Liguria, la Toscana e raggiungere in traghetto l’affascinante Sardegna. Da lì il ritorno in continente per camminare sulle strade e i sentieri del Lazio, la Campania la Basilicata e la Calabria. Da Scilla a Cariddi, attraverso lo stretto. per raggiungere la terra dell’Etna e delle antiche colonie greche e cartaginesi. Dalla Sicilia di nuovo sulla penisola per affrontare la risalita lungo l’asse adriatica e raggiungere la Puglia, attraversando di nuovo Calabria e Basilicata. Poi ancora su verso il Molise, l’Abruzzo, le Marche e la Toscana, per fare ritorno al punto di partenza: la cima del Monte Titano, nella Repubblica di San Marino Nel lungo viaggio, Hernan Righetti sarà anche ambasciatore del rispetto dell’ambiente e delle risorse, portatore della Filosofia del Riuso, del contrasto allo spreco, del riutilizzo dei materiali e delle cose. Per questo il Centro del Riuso 5R, della Repubblica di San Marino, lo sosterrà in questa straordinaria avventura, assegnandogli il compito di unire, con un tratto immaginario, i tanti Centri del Riuso (99) sparsi sul territorio italiano, come una sorta di ponte di collegamento tra coloro che sono impegnati per una logica di conservazione delle risorse.