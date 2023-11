In libreria dal 24 novembre “Altrove” di Nicolò Govoni

Nicolò Govoni torna in libreria con “Altrove”, un romanzo per riflettere su cosa significhi appartenere a un luogo e a una comunità e interrogarci su chi siamo e come percepiamo gli altri. L'intero ricavato andrà a supporto dei progetti di Still I Rise per minori profughi e vulnerabili. Cremona è una piccola cittadina in cui non accade mai nulla, o così si raccontano i suoi abitanti. Ma quando il fiume Po rigurgita i corpi senza vita di tre bambine, la pace è rotta e parte la caccia alle streghe. La gente non ha dubbi: gli immigrati hanno invaso le piazze, la stazione dei treni e gran parte della periferia: l’assassino non può che essere uno di loro. Poi, però, una delle bambine uccise, o qualcuno che le somiglia terribilmente, torna a bussare alla porta di casa, e la città sprofonda nel panico più totale. Sarà il Commissario Abbandonato a dover risolvere il caso, facendo i conti con l’ossessione che prova nei confronti di Donna, la madre della bambina scomparsa, e con l’amicizia che per tutta una vita lo ha legato a Mamadou, il principale sospettato. Nicolò Govoni torna nella sua terra natia con un romanzo che indaga uno dei temi che più gli stanno a cuore, quello dell’altro e dell’altrove. Un romanzo che pone quelle domande che, prima o poi, tutti noi ci siamo posti nel corso della vita: qual è il nostro posto nel mondo? Si può davvero appartenere a un luogo o solo ad altre persone? E cosa fa di noi un “noi”, mentre un “loro” di tutti gli altri? “Altrove” di Nicolò Govoni è pubblicato sotto Still I Rise - Edizioni, il primo marchio editoriale in Italia co-gestito da un’organizzazione umanitaria internazionale operativa in ambito educativo. Il ricavato delle vendite sarà devoluto al sostegno dei progetti educativi di Still I Rise.

