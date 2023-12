Inaugurazione mostra internazionale “100 presepi in Vaticano”

Si terrà venerdì 8 dicembre l’inaugurazione in Piazza San Pietro, a Roma, della mostra internazionale “100 Presepi in Vaticano” sotto l’egida del Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede. L'importante evento si terrà alla presenza del Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, Mons. Rino Fisichella, dell'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto, del Ministro Generale dei Frati Minori, Padre Fusarelli, e del Sindaco di Greccio, Emiliano Fabi. Anche la Repubblica di San Marino è rappresentata all’evento grazie all‘opera dell’artista sammarinese Mimma Zavoli, la quale negli ultimi anni ha sempre partecipato alle mostre dei Presepi realizzate nella Città di Roma. I presepi che sono stati selezionati provengono da 22 Paesi del mondo che oltre a San Marino sono Italia, Croazia, Spagna, Ucraina, Irlanda, Slovenia, Ungheria, Polonia, Estonia, Germania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, Russia, Stati Uniti, Colombia, Taiwan, Venezuela, Filippine, Guatemala e Paraguay. Tutte le esposizioni sono state realizzate secondo le tradizioni artistiche e culturali del paese di origine offrendo una vetrina di artigianato mondiale e una testimonianza della cultura del territorio di provenienza. L’opera dell’artista sammarinese è ricca di particolari; il Presepe è interamente costruito all’interno di una casetta di vetro, con sportelli apribili. È confezionato e decorato completamente a mano, utilizzando soprattutto materiali naturali e di recupero. La mostra, situata sotto il colonnato del Bernini, in Piazza San Pietro, sarà visitabile fino a domenica 7 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 19.30. Chiusura anticipata alle 17 solo nei giorni 25 e 31 dicembre. L’ingresso – consentito fino a 15 minuti prima della chiusura serale – è sempre libero e gratuito.