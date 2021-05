L’incontro diocesano dei giovani previsto per sabato primo maggio è stato posticipato a sabato 29 maggio. Il tema della giornata sarà “E’ Vita”. E’ un tema che abbiamo accolto su richiesta delle Aggregazioni laicali della nostra Diocesi. Per prepararci alla giornata, in queste settimane di maggio, invitiamo i gruppi parrocchiali ad affrontare con i ragazzi questo tema. A questo proposito, sempre su suggerimento delle Aggregazioni laicali, può essere utile guardare e riflettere su un film di recente uscita: “Unplanned”. E’ un lungometraggio che per ora si trova solo in versione inglese sottotitolato in italiano. E’ un film consigliato per giovani dai 17/18 anni in su. In alternativa si possono trovare altri film, docufilm, video o articoli di giornale che parlano del tema della vita nascente e del dramma dell’aborto. L’andamento dell’epidemia, oltre a far slittare l’appuntamento dei giovani con il nostro Vescovo Andrea, ancora non ci permette di radunarci in sicurezza tutti insieme in uno stesso luogo. Abbiamo pertanto pensato di vivere l’incontro del 29 maggio in una modalità mista: in presenza ciascun gruppo nella sua parrocchia e collegati insieme sulla piattaforma zoom. Confidiamo sulle capacità tecniche dei responsabili dei gruppi per essere presenti a questo importante appuntamento. Il programma della giornata sarà il seguente: ore 16,00 Inizio incontro ore 16,15 Saluto e preghiera del nostro Vescovo Andrea ore 16,45 Testimonianze ore 17,45 Gioco ore 18,30 Conclusione Invitiamo i gruppi parrocchiali a completare creativamente questo programma: dopo le 18,30 si potrebbe partecipare alla S. Messa nella propria parrocchia, fare un gioco in presenza, organizzare un’apericena e tutto ciò che la vostra fantasia vi ispira nel rispetto delle norme anticovid. Purtroppo non potersi vedere in presenza tutti insieme rende un po’ più difficoltosa la partecipazione. Confidiamo nell’entusiasmo e nella voglia di stare insieme da parte di tutti nonostante le limitazioni. Un caro saluto a tutti nell’attesa di vederci sabato 29 maggio!

Don Mirco e l’equipe della Pastorale giovanile.