Indagine sulla domanda ed offerta di profili professionali a San Marino promossa da ASE-CC

Costruire il futuro dell’economia sammarinese passa necessariamente attraverso il supporto alla competitività delle imprese sammarinesi e la valorizzazione delle competenze delle persone che ci lavorano oggi e nei prossimi anni. Le trasformazioni nei modelli economici internazionali e nei modelli di business aziendali influiscono sulle competenze necessarie alle imprese, oggi e in prospettiva, che richiedono un orientamento mirato alle giovani generazioni durante i loro percorsi di studio e una pianificazione dei percorsi di inserimento di nuove risorse nelle aziende a fronte dei pensionamenti, delle sostituzioni e dei nuovi inserimenti per sostenere la crescita e realizzare nuovi prodotti e servizi negli anni a venire.

Per affrontare al meglio questi scenari, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio promuove un’iniziativa volta alla ricognizione delle competenze che saranno necessarie alle imprese durante i prossimi tre anni e delle competenze che si renderanno disponibili al termine di percorsi di studio dei giovani e di percorsi formazione degli adulti già impiegati nei prossimi anni. Il progetto ha l’obiettivo di effettuare una prima ricognizione delle prospettive future da condividere con tutti gli stakeholders sammarinesi, a partire dalle Istituzioni per coinvolgere anche le Associazioni Imprenditoriali e i Sindacati dei Lavoratori. Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio ha predisposto un questionario anonimo che è stato inoltrato ad imprese, lavoratori e studenti, con il supporto dell’Ufficio Informatica e il confronto con UPAL-CFP sotto il patrocinio delle Segreterie di Stato per l’Istruzione e l’Università, per l’Industria e per il Lavoro, condiviso anche con le Associazioni Imprenditoriali e con i Sindacati dei Lavoratori che supportano l’iniziativa.

La compilazione del questionario viene effettuata attraverso un’interfaccia online accessibile direttamente tramite un link presente sul sito di ASE-CC, www.camcom.sm, e sui suoi canali social e sarà disponibile fino al 15 dicembre.

Affinché l’iniziativa sia più utile possibile è chiesto il coinvolgimento più esteso possibile da parte di chi studia, di chi lavora e di chi ha un’impresa a San marino attraverso la compilazione del questionario: più la compilazione del questionario sarà ampia e completa e più efficacemente sarà possibile indirizzare le scelte di studio e iniziative di formazione di giovani e adulti e, al contempo, attivare iniziative utili alle imprese così da supportare in maniera pianificata ed efficace la crescita del tessuto professionale ed imprenditoriale sammarinese.

Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio