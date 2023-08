Iniziativa Kiwanis San Marino

L'arte come messaggio, l'arte come preghiera, l'arte come solidarietà. Per questo Vladana Vujošević ha deciso di destinare parte del ricavato della vendita delle sue opere al Kiwanis Club San Marino, di cui fa parte dal 2019 e ha scelto di impegnarsi per le malattie rare. La donazione partirà il 1° ottobre 2023, giorno particolarmente significativo per la Repubblica di San Marino con l'insediamento dei Capitani Reggenti, e si concluderà il 30 settembre 2024. Una strada, quella della ricerca alle malattie rare, che anche il club sammarinese di sostegno all'infanzia intende percorrere. Vladana Vujošević non si è tirata indietro, capendo l'importanza del dono e della solidarietà, in un tema poco conosciuto e per il quale si fa ancora poca ricerca. Il messaggio dell'artista montenegrina è ancora più forte, per aver toccato da vicino l'angoscia di una persona colpita da una patologia rara. “Per me il mio lavoro non è soltanto un mezzo per guadagnarmi da vivere – dice Vladana Vujošević -, per me è anche un modo per aiutare gli altri o contribuire al miglioramento della società”. “Spesso le soddisfazioni più grandi, anche nel lavoro, derivano dall'aiutare le persone, ci si sente utili e si contribuisce a migliorare, di poco o di molto, la vita di qualcuno, e voi tutti per me siete da esempio”, prosegue l'artista. “La mia arte è semplice come una preghiera…e stesso vale per il messaggio che vorrei trasmettere con l’aiuto di tutti voi”. Sulla decisione di destinare parte del ricavato al Club service sammarinese dice: “Come neoeletta vicepresidente EU in carica dal 1 ottobre 2023, mi sembrava giusto ringraziare chi mi ha affidato questo prestigioso incarico con i fatti e non con un semplice grazie”. Le opere dell'artista sono state esposte all'ET-Studio di Cattolica. Dove ha annunciato l'iniziativa benefica a favore del Kiwanis San Marino Ma Vladana sta lavorando per aprire suoi studi espositivi, a breve uno in Puglia. Intanto la potete trovare su Instagram: @VLADANAVUJOSEVIC.

Cs - Kiwanis Club San Marino