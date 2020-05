Innovazioni nei servizi pubblici: pagamento di tributi on line

La Direzione Generale della Funzione Pubblica, congiuntamente alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Funzione Pubblica, informa che, è stato attivato nei giorni scorsi lo sportello virtuale per il pagamento tributi. Collegandosi al portale www.pa.sm ed effettuando il LOGIN, è possibile pagare con carta di credito direttamente da casa (alla voce "pagamento tributi" sulla sinistra dello schermo) quanto dovuto per pratiche dello "Sportello Unico per l'Edilizia" e del "Ufficio Pianificazione Territoriale". Inoltre può essere pagata qui anche la tassa per partecipare ai concorsi pubblici o si possono effettuare donazioni per l'emergenza Coronavirus. In questo modo possono essere pagati, ad esempio, i diritti per richieste di Abitabilità, di copie conformi di certificazioni edilizie o per la riproduzione di elaborati grafici. L’elenco completo dei tributi pagabili così senza spostarsi dal luogo di lavoro o residenza è visibile nel menù dell’applicativo e verrà aggiornato nei prossimi mesi con altre possibilità. Queste iniziative vanno nella direzione di una maggiore facilitazione nel rapporto con l’utenza che così viene agevolata e supportata nelle sue relazioni con l’Amministrazione con passi progressivi verso la digitalizzazione dei servizi che si sta perseguendo con decisione nella PA.