Iss: studenti Medie a scuola della Società Sammarinese di Cardiologia

In data 6, 13 Aprile e 11 Maggio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il Progetto Cuore in collaborazione con le Unità Operative Complesse di Cardiologia e Pronto Soccorso e la Direzione delle Scuole Medie, organizza come ogni anno, un momento di educazione presso l’Ospedale di Stato per gli studenti delle 2e medie delle Sedi Fonte dell’Ovo e Serravalle. Il programma delle giornate, come già strutturato nelle precedenti edizioni, prevede una parte al Pronto Soccorso con visita alla centrale operativa del 118 e alle ambulanze per conoscenza delle dotazioni e dei presidi; una seconda parte che comprende una breve presentazione/lezione, negli ambulatori di Cardiologia, sul trattamento dell’emergenza sul territorio e sull’impiego del defibrillatore semiautomatico compreso di esecuzione e dimostrazione di una prova pratica di simulazione sul manichino. Di seguito anche gli studenti verranno invitati ad una prova pratica che comprende la simulazione dell’utilizzo del defibrillatore. Crediamo che questi momenti rappresentino un importante e concreto contributo di educazione sanitaria per gli studenti delle Scuole Medie della Repubblica di San Marino: il Progetto Cuore ha infatti sempre avuto a cuore la educazione alla emergenza da arresto cardiaco a partire dalle più giovani età. La creazione di una coscienza civile nei confronti della defibrillazione sul territorio inizia infatti già dalla educazione dei nostri giovani sin dalla età adolescenziale.

Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia