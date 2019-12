ISS: un anno all’insegna della promozione della salute e della sensibilizzazione della cittadinanza

La promozione della salute, la sensibilizzazione della cittadinanza verso corretti stili di vita, l’adesione alle campagne di screening e la prevenzione, rappresentano alcuni degli obiettivi primari dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, come ribadito fortemente anche nel Piano Sanitario e Socio Sanitario. Negli ultimi anni l’attività di comunicazione dell’ISS proprio su questi ambiti è cresciuta sensibilmente, anche grazie al supporto delle numerose Associazioni di volontariato del settore e alla collaborazione e partecipazione della Segreteria di Stato alla Sanità, nonché dell’Authority Sanitaria e anche da altre istituzioni, compresa l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per ricordare quanto fatto, ma soprattutto per promuovere ancora una volta la prevenzione e l’impegno per la salute, è stata realizzata una raccolta che riassume le principali campagne svolte nel corso del 2019, anche attraverso l’adesione alle Giornate Mondiali promosse dall’OMS. Si tratta delle campagne che dallo scorso 4 febbraio, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, arrivano al 1° dicembre, giornata mondiale per la lotta all’AIDS, passando per la settimana europea delle vaccinazioni, per la giornata contro il fumo, l’allattamento al seno, la donazione di sangue ed emoderivati, l’#ottobrerosa (tumore al seno) e il #movember (tumore alla prostata). In totale 13 campagne, realizzate attraverso altrettanti manifesti e in molti casi con iniziative ed eventi paralleli, come convegni, conferenze, banchetti e sit-in informativi o sanitari per la cittadinanza. Le 13 immagini raggruppate, hanno l’obiettivo di ricordare quanto fatto in comunicazione sociale, ma soprattutto l’impegno costante verso obiettivi di salute prioritari.

c.s. ISS