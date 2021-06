Istat cerca 10 rilevatori per il comune di Coriano

Dal prossimo mese di ottobre prenderà il via il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2021. Come per gli anni passati, per supportare i Comuni nel reperimento di soggetti disponibili allo svolgimento delle funzioni di rilevatore, il Comune di Coriano, con determina dirigenziale n. 262/2021, ha disposto l’aggiornamento dell’Albo dei rilevatori. E’ stato indetto infatti un Avviso pubblico di selezione per titoli per la formazione di una graduatoria utilizzabile nel triennio 2021-2023 finalizzata al reclutamento per l’anno 2021 di N. 10 rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e per le indagini multiscopo periodicamente indette dall’ISTAT. La qualifica di rilevatore per il tempo necessario alle indagini ISTAT, darà al candidato un’opportunità lavorativa e di accrescimento professionale. L’incarico di rilevatori esterni si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale e la remunerazione dell’attività avverrà sulla base di quanto indicato dall’Istat, che, per ogni tipo di indagine, definisce l’entità del compenso, in relazione agli adempimenti previsti dalla rilevazione. I requisiti minimi, richiesti per la partecipazione alla presente selezione, sono i seguenti: Età non inferiore ai 18 anni; Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet); Possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) Esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste; Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; Avere cittadinanza italiana o di uno Stato Membro dell’Unione Europea o un regolare permesso di soggiorno; Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, nel territorio comunale, per raggiungere le unità di rilevazione. Le domande possono essere inviate fino al giorno 9 luglio 2021. Per informazioni e la modulistica necessaria è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Coriano all’indirizzo https://www.comune.coriano.rn.it/avviso_rilevatoriISTAT.