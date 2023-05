L'Ambasciatore d'Italia a San Marino e il Comites in visita a Gemmano

Il Comites San Marino, su iniziativa del suo Presidente Avvocato Alessandro Amadei, prosegue, dopo i precedenti incontri di Misano Adriatico, Montegrimano Terme, Morciano di Romagna, ecc., il percorso di contatti e scambi con le Autorità dei Comuni limitrofi alla Repubblica di San Marino con la visita di stamani al Comune di Gemmano e al suo Sindaco, già presidente della Provincia, Riziero Santi. In sintonia con l’azione dell’Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri presente all’incontro (foto), il quale coltiva rapporti con il territorio circostante, dal quale proviene parte consistente della presenza italiana nella Repubblica, sono stati affrontati i principali temi al centro dell’attenzione, come ad esempio, la questione targhe ed i tagli ai finanziamenti al servizio consolare ed agli organismi di rappresentanza delle collettività italiane all’estero. Ulteriore attenzione è stata altresì dedicata al tema della tassazione dei lavoratori transfrontalieri con particolare riguardo al trattamento fiscale dei pensionati. Più in generale, durante l’incontro, è emersa l’opportunità di lavorare per creare sedi, anche se informali, di confronto che coinvolgano parti sociali ed enti territoriali della Provincia di Rimini, oltre le rappresentanze governative, per una ricognizione dei problemi da affrontare in modo sinergico e con tempestività. Il Sindaco Santi ed il Presidente Amadei durante l’incontro hanno riconosciuto, la sempre crescente interdipendenza economica e sociale, dopo la fase pandemica, tra le due realtà unite da legami storici ed oggi evidenziata statisticamente dall’incremento costate del numero dei residenti e dei lavoratori transfrontalieri.

