L’ambasciatore d’Italia a San Marino ed il Comites in visita al Comune di Montegrimano Terme

Venerdì scorso l’ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri, accompagnato dal Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei e dal membro dell’esecutivo del comitato degli italiani all’estero Marina Rossi si è recato in visita al Comune di Montegrimano Terme. A fare gli onori di casa il sindaco Elia Rossi, la vicesindaca Camilla Ciacci, i consiglieri comunali Lorenzo Broccoli, Loris Ottaviani e Tiziana Riservati ed il personale del comune di Montegrimano Terme (foto). Percorsi di scambio e temi di interesse comune sono stati oggetto dell’incontro, in occasione del quale il Sindaco Elia Rossi ha puntato l’attenzione sul tavolo turistico territoriale, ovvero il progetto della Segreteria di Stato al Turismo a cui ha aderito il piccolo comune e che andrebbe maggiormente sviluppato e sul tema della viabilità ed in particolare sulla messa in sicurezza della Strada Provinciale 2 “Conca” a rischio smottamento ed abbassamento del piano viabile. Un altro tema che è stato trattato durante l’incontro è quello dello spopolamento dei piccoli comuni che come ricordato dal Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei è un fenomeno che sta mettendo sempre più in ginocchio le piccole comunità. Per questo motivo servono iniziative concrete, a partire da una corretta utilizzazione dei fondi previsti dal recovery plan che per i cinquemila piccoli comuni dislocati sul territorio italiano rappresenta una storica occasione per il loro rilancio. L’ambasciatore d’Italia a San Marino ha manifestato forte attenzione sulle questioni oggetto del confronto che verranno portate quanto prima sui tavoli competenti.

Ufficio stampa Comune di Montegrimano Terme Comites San Marino