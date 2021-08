L'Ascor consegna di un ecocardiografo multifunzionale all'ambulatorio “La Filigrana”

A suo tempo impedita dalle limitazioni imposte dal Covid, si è svolta ieri la breve cerimonia di consegna di un ecocardiografo multifunzionale di alta qualità, donato dall'Ascor (Associazione Sostenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese) all'Ambulatorio “La Filigrana”, collegato all'Associazione Papa Giovanni XXXIII. Presente l'Assessore ai Servizi Sociali Mattia Morolli, vi hanno preso parte, per l'Ascor il Vicepresidente Cav. Damiano Mongiello con i Consiglieri Ing. Gabriele Cucchetti e Dott. Antonio Destro; per La Filigrana la Presidente Dott.ssa Elisabetta Cimatti, il Direttore Sanitario Dott. Gaetano Di Fronzo e la Dott.ssa Patrizia Bettini. Il Vicepresidente Mongiello ha espresso soddisfazione per l'apporto che lo strumento donato a La Filigrana può garantire ad un cosi importante soggetto del volontariato sanitario-sociale, evidenziando nel contempo come tale donazione vada ad aggiungersi alle molte altre effettuate dall'Ascor a favore della cardiologia ospedaliera. Il Consigliere Destro, fra le altre considerazioni ha poi ricordato come anche la diffusione del defibrillatore nelle scuole e sul territorio, comprensiva della formazione al relativo utilizzo, riceva da sempre il sostegno finanziario dell'Ascor. Il Direttore Di Fronzo, nel ringraziare l'Ascor ha sottolineato che l'ecocardiografo donato, in uso da qualche settimana, ha già consentito più di cinquanta ecografie cardiache, vascolai e ginecologiche a persone colpite da difficoltà economiche. E come l'apparecchio sia gratuitamente a disposizione per pazienti inviati da altre Associazioni del Volontariato Sanitario. «É bello e importante – questo il commento dell'Assessore Morolli – che l'Ascor abbia donato all'ambulatorio di un'altra Associazione di Volontariato uno strumento che, soprattutto di questi tempi, va a beneficio della salute di chi si trovi più in dif icoltà, contribuendo così ad ampliare il livello di garanzia dell'assistenza medica».