L'Ass. Pro Bimbi saluta il Dott. Nicola Romeo

Come è ormai noto, si conclude il ciclo operativo presso la nostra Pediatria del Dott. Nicola Romeo, e si apre il ciclo di ricordi di tutte le famiglie sammarinesi che sono state seguite con dedizione e responsabilità in tutti questi anni. È stato un lungo viaggio, durato oltre dieci anni, a volte di corsa, a volte più lento, a volte faticoso e difficile, ma sempre perseguito con senso del dovere e determinazione. Anche per la nostra Associazione sono stati anni di una relazione fatta di stima, rispetto, dialogo e disponibilità all’ascolto, di continuo confronto per capire e risolvere insieme i problemi che di volta in volta sorgevano, predisponendo soluzioni che potessero andare incontro alle necessità delle famiglie. Le condizioni di lavoro non sono state sempre favorevoli, per tutta la pediatria, per molti aspetti difficilmente controllabili anche dalle istituzioni, ma non c’è mai stata alcuna marcia indietro nella disponibilità, nel lavoro e nell’impegno, e per questo la nostra associazione è estremamente grata al Dott. Romeo e a tutto il personale dell’unità operativa. Sono stati comunque raggiunti traguardi importanti nella cura e nella salute del bambino, predisponendo molti percorsi integrati ed una rete tra le diverse specialità, strutture e servizi inerenti i bambini, in particolare tra sanità e scuola. Così come sono state ottimizzate le risorse senza tagliare i servizi, anzi permettendo di effettuare in Repubblica molte prestazioni per le quali prima era necessario recarsi fuori territorio. Ricordiamo in primis il lavoro fatto sulla neonatologia che ha consentito di gestire bambini nati con un certo grado di prematurità, ma anche la volontà nel portare avanti una riforma della Pediatria che andasse nella direzione di quanto richiesto delle famiglie e la tenacia che ha permesso di avere il tanto atteso nuovo reparto ambulatoriale della Pediatria con spazi separati per le urgenze. Come Associazione non dimentichiamo nemmeno l’impegno speso nell’appoggiare la nostra richiesta di avere una commissione mensa per rendere parte integrante e informata del lavoro anche i genitori e il suo apporto nei vari organismi collegiali scolastici dove ha sempre saputo, con l’empatia e la trasparenza che lo contraddistingue, mediare e suggerire soluzioni condivise. Nonché la personale disponibilità a partecipare alle diverse conferenze che abbiamo organizzato negli anni e dove non si è mai sottratto al dialogo e al confronto, anche su temi e approcci diversi dal suo pensiero, affrontandoli sempre con franchezza ma anche con la considerazione e l’attenzione che lo caratterizzano. Il nuovo primario sarà sicuramente in grado di raccogliere il testimone e fare un ottimo lavoro, ciò non toglie che salutiamo oggi con un tono di reale stima un grande Professionista con cui è stato possibile creare una relazione fatta di rispetto e sinergia che ci ha permesso di portare a compimento obiettivi importanti e duraturi, dei quali la nostra comunità beneficerà ancora per molti anni. Come direbbe “qualcuno” ci scusiamo se siamo state prolisse ma ritenevamo doveroso un caloroso e sincero saluto. Possiamo però sintetizzare il nostro pensiero con un’unica parola: GRAZIE!

c.s. Associazione Pro Bimbi