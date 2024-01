L'Associazione San Marino-Italia rinnova le adesioni e spera di accogliere nuovi soci per il 2024

L'ASSOCIAZIONE SAN MARINO-ITALIA a partire dal mese di gennaio, invita i propri Soci al rinnovo della quota di iscrizione con l’auspicio di accogliere nuove adesioni per l'anno 2024. Per intensificare l'attività del nostro sodalizio, è importante che nuovi amici si uniscano a noi e contribuiscano a realizzare concretamente i progetti che stiamo elaborando nel rispetto degli obiettivi statutari. Il ruolo che stiamo svolgendo nel panorama sammarinese e italiano ha dato buoni frutti e le attività da noi svolte sono riconosciute ed apprezzate. Siamo orgogliosi degli attestati di stima che anche nel 2023 abbiamo ricevuto dai vari enti con i quali ci onoriamo di collaborare, sia sotto il profilo della professionalità sia sotto il profilo della lealtà e della correttezza. Doveroso esprimere un sincero ringraziamento ai Soci, agli amici che hanno creduto in noi, alle Istituzioni della Repubblica di San Marino e della Repubblica d’Italia, a coloro che attraverso la propria adesione, partecipazione e sostegno costante alle nostre iniziative, ci hanno dato la possibilità di rafforzarci, di migliorarci e di essere degni rappresentanti di entrambe le comunità. Il Consiglio Direttivo nella riunione del 4 dicembre u.s., ha deliberato che la quota di iscrizione all'ASSOCIAZIONE SAN MARINO-ITALIA per l'anno 2024 è fissata in euro 50,00 da versare tramite bonifico bancario sul conto intestato alla Associazione presso BAC (Banca Agricola Commerciale R.S.M) entro e non oltre il 10 febbraio p.v. Coordinate bancarie (IBAN): SM 32 I 03034 09800 00006 01607 07

cs Associazione San Marino Italia