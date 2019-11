L'Associazione Treno Bianco Azzurro sulla partecipazione al Natale delle Meraviglie

C’è giunta voce che Associazione Treno Bianco Azzurro (ATBA) NON abbia dato disponibilità per il Natale delle Meraviglie 2019, facendo capire che qualora non ci siano eventi in località La Stazione questo sia da additare a noi! Precisiamo che ad ATBA NON E’ ARRIVATA NESSUNA RICHIESTA , ne proposta di incontro, ne telefonata, mail, lettera postale, ecc., come poteva ATBA a questo punto dare o meno disponibilità? L’unica richiesta di informazioni, è arrivata a titolo personale ad un membro del direttivo dall’ente del Turismo. Nel 2018 ATBA è stata contattata dagli enti preposti e dall’organizzatore privato dell’evento, cui sono seguiti vari incontri e telefonate per organizzare al meglio la nostra disponibilità e ruolo; abbiamo dedicato 18 giornate per raccontare e mostrare l’elettromotrice AB 03 allestita con i nostri quadri e oggetti recuperati. ATBA c’è sempre stata e c’è sempre! Ci rammarica, altresì che ATBA venga “additata” come insensibile (perché il punto finale risulta questo) al progetto paese, qualora, ripetiamo nessuno ha contattato ATBA. Qualora si voglia intendere che la suddetta disponibilità negata sia da collegare all’ Elettromotrice AB 03 e la galleria Montale, ATBA precisa una volta ancora, che non ha nessun potere decisionale al riguardo, non essendo ne gestore ne proprietaria. L’azienda di Stato competente è l’AASS. ATBA ha solo potere di decidere le date e gli orari della mostra ATBA “La Ferrovia elettrica San Marino Rimini 1932 – 1944” che si trova in località EX Stazione al civico 34/36, cui daremo nei prossimi giorni le date e gli orari di apertura della stessa, per il periodo Natalizio. Impegnarci dal 2011 nel portare avanti un progetto storico raccogliendo documenti, recuperare oggetti “presi” negli anni, proporre incontri, facendo eventi ed essere denigrati da quattro chiacchiere, sia esse volute siano esse involontarie, siano esse errate, sinceramente ci porta allo stufo! Cogliamo l’occasione per anticipare la passeggiata raccontata “da Stazione a Stazione “di domenica 1 dicembre alle ore 14:45 (parcheggio centro sanitario Borgo Maggiore), e il caffè ferroviario di martedì 3 dicembre alle ore 21:00 presso sala mostra ATBA via del Voltone 34/36 località (ex) Stazione San Marino città Questi due eventi fanno parte del 91° della posa della prima pietra.