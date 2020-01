L’Autorità Garante di San Marino invitata a partecipare al Data Protection Day 2020 sotto la Presidenza della Croazia

L'Avv. Nicola Fabiano, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di San Marino, su invito dell'omologa Autorità croata ha partecipato alla “Conference Data Protection Day 2020: Facing New Challenges” che si è tenuta a Zagabria il 16 gennaio. I partecipanti alla Conferenza hanno sottolineato che il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è stato adottato per una serie di motivi, il più importante dei quali è il controllo di ciascun individuo sui suoi dati personali, nonché il trattamento responsabile da parte delle organizzazioni aziendali e pubbliche nell'area della protezione dei dati personali. Per il Presidente dell’Autorità sammarinese è stata l'occasione per incontrare i Colleghi della Croazia, che attualmente hanno la Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea e che stanno organizzando la 30a Edizione della “Conference of European Data Protection Authorities (Spring Conference Croatia 2020)”. “Sono sempre cordiali e costruttivi - afferma il Presidente Fabiano – i rapporti con i presidenti e i componenti di altre Autorità e delle Istituzioni europee, come l'EDPS (European Data Protection Supervisor), e queste occasioni sono utili anche per consolidare ulteriormente le relazioni internazionali già avviate”. L'evento ha costituito un'importante opportunità di confronto sui temi più attuali in materia di protezione dei dati e di condivisione delle posizioni afferenti le nuove sfide nel settore.