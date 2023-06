L’Eccellentissima Reggenza alla Cerimonia di apertura degli Special Olympics World Games di Berlino 2023 a fianco degli atleti biancoazzurri

La Cerimonia d’Apertura organizzata nella storica cornice dello Stadio Olimpico ha dato il via all’edizione 2023 degli Special Olympics World Games di Berlino. Ad assistere all’evento anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, che, insieme alle Autorità berlinesi, nonché a fianco delle Autorità dei Paesi partecipanti, hanno potuto applaudire la parata degli atleti dei rispettivi Paesi in un contesto fortemente emozionante e di respiro internazionale. Allo Stadio Olimpico la Reggenza, accompagnata dal Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti e dall’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Germania, Dario Galassi, si è potuta intrattenere con le Autorità presenti, in particolare con le Autorità berlinesi ed ha potuto salutare il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier e il Cancelliere Federale della Germania, Olaf Scholz. Particolare emozione si è percepita al passaggio della Delegazione sammarinese dinnanzi le Autorità ed altresì dinnanzi agli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Alla parata che ha avuto luogo nel campo sportivo dello Stadio Olimpico, ha partecipato anche l’Ambasciatore Dario Galassi. Oggi gli Ecc. mi Capitani Reggenti parteciperanno ad alcune competizioni sportive degli atleti biancazzurri della Delegazione sammarinese guidata dalla Presidente della Special Olympics San Marino Barbara Frisoni. Domani il rientro in Repubblica.

Cs - Reggenza della Repubblica