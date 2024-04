L’Olio évo di San Patrignano vince le 5 Gocce della guida Bibenda

Per il terzo anno consecutivo, l’Olio Extra Vergine di Oliva èvo di San Patrignano è stato insignito dalla guida Bibenda del premio 5 Gocce. Un riconoscimento che riempie di orgoglio, arrivato, tra l’altro, dopo un’annata difficile per l’industria agricola del nostro territorio, che è stata colpita dalla terribile alluvione del maggio scorso e dai forti venti di novembre. Il raccolto di San Patrignano ha confermato, nonostante queste difficoltà, un livello di assoluta eccellenza. La minor quantità di olive raccolte non ha infatti inficiato sulla qualità del prodotto. «Questo è risultato dell’impegno di una Comunità instancabile, fatta di ragazzi resilienti e pronti a mettersi in gioco. Anche l’ulivo, dopotutto, è una pianta resiliente che, se ben curata, resiste a tutto. Magari contorcendosi, ma sempre con le radici ben salde nel suolo» ha dichiarato Marco Tamagnini, responsabile dell’uliveto della Comunità. La storia della produzione di quest’olio si intreccia con la loro, quella delle decine di persone coinvolte nella cura degli ulivi della Comunità, che si mettono in gioco ogni giorno per riconquistare l’indipendenza che l’abuso di sostanze gli ha tolto. Di colore verde dorato e lucente, l’Olio èvo ha una consistenza leggera e un sapore ricco di sostanza, che lascia un retrogusto piccante e amaro. Un olio perfetto, in special modo, per arricchire piatti a base di pesce e insalate. L’olio di San Patrignano può essere acquistato direttamente su sito di Sanpashop: https://sanpashop.it/collections/vino

c.s. San Patrignano