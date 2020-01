L'Università di San Marino cerca una sede per il Dipartimento di Scienze Umane e la Segreteria Studenti

Pubblicato un bando pubblico per l'individuazione di un immobile, tempo fino al 27 gennaio per presentare le offerte

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha emesso un bando per la ricerca di una nuova sede per la Segreteria Studenti e il Dipartimento di Scienze Umane, nell'ambito del quale si svolgono programmi formativi come il corso di laurea triennale in Comunicazione e Digital Media, una serie di Master in ambiti che includono i Disturbi Specifici di Apprendimento, attività di formazione rivolte agli operatori di specifici settori all'interno del contesto sammarinese, per esempio in quello scolastico.

L’immobile, secondo quanto riportato nel bando, dovrà essere collocato nel centro storico o nelle zone limitrofe. La superficie minima richiesta è di 800 metri quadri, di cui almeno 700 da destinare ad aule, uffici e sale per le conferenze.

L’Ateneo sammarinese intende individuare un immobile in locazione, con possibilità di esercitare un’opzione di acquisto. Il bando completo può essere consultato sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 27 gennaio.



Comunicato stampa

Università degli Studi della Repubblica di San Marino