La 5^A di Falciano alla finale del Rally Matematico Transalpino, sezione Romagna

La Direzione della Scuola Elementare è orgogliosa di comunicare che sabato 21 maggio 2022 la classe 5^A di Falciano parteciperà alla finale della 29° edizione del Rally Matematico Transalpino, sezione Romagna, che si terrà a Lugo. Si tratta di una gara di matematica che ha l’intento di rinnovare la didattica ed è rivolta agli studenti della scuola dell'obbligo, dalla terza elementare al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado. Il confronto fra classi nell’ambito della risoluzione di insoliti problemi di matematica si svolge in Italia, Belgio, Francia, Lussemburgo e Svizzera. Per quanto riguarda la sezione Romagna aderiscono scuole delle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Cesena, Ravenna, Rimini e San Marino. Il Rally Matematico Transalpino si è svolto in quattro tappe: una fase di allenamento condotta dall’insegnante di classe che ha seguito corsi di formazione specifici, due prove durante l’anno organizzate nello stesso periodo e differenziate in base all’età e una finale alla quale accedono le due classi, di ogni categoria con i punteggi migliori. Ci congratuliamo con gli insegnanti e le classi di San Marino che hanno partecipato all’iniziativa e alla 5^A di Falciano auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per la finale!

cs La Direzione della Scuola Elementare