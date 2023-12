La Compagnia Uniformata Delle Milizie festeggia un importante anniversario

Martedì 19 dicembre 2023, in occasione di un momento conviviale accompagnato dalla tradizionale cena pre-natalizia, la Compagnia Uniformata delle Milizie con la presenza del Generale Corrado Carattoni, ha voluto ricordare e festeggiare i suoi 480 anni di storia. Infatti, anche se le notizie storiche sono frammentarie, si ha invece la certezza di un documento molto particolareggiato risalente all’anno 1543 e precisamente al 4 Giugno. In tale documento sono riportate importanti notizie della presenza a San Marino di un Corpo Militare scelto ed organizzato. Questa data, in cui si commemora San Quirino, è quindi considerata convenzionalmente la data di nascita del Corpo Militare più antico della nostra Repubblica. Il mese di Dicembre è anche considerato il momento dei Bilanci delle cose svolte nell’anno, ebbene oltre ai vari momenti di formazione effettuati anche con la Protezione Civile e la Gendarmeria, oltre ai servizi a supporto dei Corpi Professionali e oltre alle presenza nelle Cerimonie per la Festività Nazionali, la Compagnia Uniformata delle Milizie vuole evidenziare anche altri eventi significativi, ad esempio la visita guidata presso il Poligono Militare di Casalborsetti – Foce Reno - avvenuta il 10 Maggio 2023 e la visita presso il 7^ Reggimento AVES – Aeroporto Militare di Rimini - svoltasi giovedì 15 Giugno 2023. Le visite si sono svolte con l’Uniforme Operativa da parte dei Militi, e la Divisa d’Ordinanza da parte degli Ufficiali, sono state due giornate molto interessanti e utili anche dal punto di vista formativo. Si comunica con soddisfazione che altri Militi hanno aderito al Bando di arruolamento chiuso il 28 febbraio 2023, presto si aggiungeranno nell’organico e il 25 marzo 2024 saranno pronti per il giuramento. La Compagnia Uniformata delle Milizie vuole infine ricordare il recente servizio del 6 dicembre 2023 svolto con gli altri Corpi Militari in occasione della visita del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. In questa giornata vi è stato un ulteriore motivo di orgoglio, infatti il protocollo di questa visita prevedeva che a svolgere gli Onori militari con rassegna fosse proprio il Comandante della Compagnia Uniformata delle Milizie. La presenza attiva in questi eventi storici è motivo di onore e di grandissima soddisfazione per tutti gli appartenenti ai Corpi Militari della nostra Repubblica.