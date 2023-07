La CSU chiede un incontro urgente per tutelare i lavoratori esposti alle elevate temperature

La CSU ha inviato una lettera ai Segretari di Stato per il Lavoro e per la Sanità, a tutte le associazioni di categoria e alla medicina del lavoro dell'ISS per chiedere un incontro urgente per individuare le più opportune soluzioni alla problematica delle elevate temperature nei luoghi di lavoro. Ciò alla luce, in particolare, della prolungata durata di questa condizione climatica, che rende molte attività lavorative nei diversi settori, sia in luoghi chiusi che all'aperto, estremamente disagevoli e anche pericolose. "Lavorare producendo uno sforzo fisico e mentale sotto il sole cocente o in ambienti senza ricambio d'aria e/o con temperature elevate - ha sottolineato la CSU - rappresenta un rischio per la salute e l'incolumità fisica dei lavoratori. Sono sempre più numerose le segnalazioni che riceviamo quotidianamente dai dipendenti che ci riferiscono della estrema difficoltà e rischiosità delle proprie attività lavorative in questo lungo periodo di elevate temperature che si sta registrando. Sono pertanto necessari interventi sia di carattere contrattuale che legislativo per dare risposte risolutive a questa problematica, considerando concretamente anche la possibilità di fare ricorso alla cassa integrazione, come estrema ratio." La CSU resta dunque in attesa della convocazione, che si auspica sia la più tempestiva possibile, dell'incontro richiesto.

Cs - CSU