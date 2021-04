La cucina creativa di zoomma: il format

E’ ai fornelli mentre si prepara una pietanza che nascono le idee migliori o ci si lascia andare a confidenze e si racconta tanto di sé, in una dimensione privata e intima, cucinare, elaborare una ricetta aiuta senza dubbio a liberare la propria creatività. Una cucina Kitchenhouse collocata all’interno del laboratorio artigianale “Buonissimo” di Domagnano, la possibilità di preparare un piatto, la propria ricetta preferita, quella che riesce meglio, la più ardita e al contempo essere intervistati in merito alla propria arte. Artisti a 360°: attori, scrittori, cantanti, illustratori si alternano all’interno del laboratorio artigianale Buonissimo, mentre sono alle prese con la propria ricetta del cuore si raccontano. Tutto questo è “La cucina creativa” il nuovo format ideato e prodotto da Zoomma.news portale della Carlo Biagioli srl, online dal 2015. Un modo nuovo di farsi pubblicità un mezzo leggero, fresco e dal grande impatto emotivo ed emozionale. I video dei vari incontri saranno caricati sul canale youtube di zoomma.news e rilanciati sulla nostra pagine fb il mercoledì alle 19.30. Ospite della prima puntata di questa nuova stimolante avventura Andrea Tamagnini, attore, regista drammaturgo e fondatore insieme alla moglie Alexandra Capua della scuola di teatro Bradipoteatar, realtà virtuosa del nostro territorio, con al suo attivo numerosi spettacoli e corsi di teatro, teatro terapia, danza e cabaret per bambini e adulti. Non c’è nulla di più creativo e rilassante che cucinare, Andrea preparerà una ricetta semplice e gustosa che ben si presta a lasciarsi andare a confidenze in libertà, quella dei peperoni al forno, nel contempo ci racconterà la sua storia e quella della sua passione per recitazione e teatro, che l’ha condotto a lasciare qualche anno fa un mito, quello del lavoro sicuro, per dedicarsi ad essa anima e corpo. Tra le ultime esperienze di Bradipo “TAD Teatro A Distanza “..usciamo dalla bolla!”. Qualche settimana fa la compagnia si è esibita al Teatro Titano con “AzionE”, uno spettacolo che racchiude le diverse sfaccettature del loro modo di fare teatro e testimonia la loro grande ecletticità, il pubblico li ha potuti seguire su Zoom.