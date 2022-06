La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa alla III sessione a Strasburgo

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Marica Montemaggi, Mariella Mularoni e Gerardo Giovagnoli, prenderà parte alla III sessione 2022 dell’Assemblea Parlamentare che si terrà dal 20 al 24 giugno p.v. a Strasburgo. I lavori di questa sessione si apriranno con l’intervento del Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Tiny Kox, a seguito del quale l’Assemblea si esprimerà in merito alle richieste di dibattiti d'attualità o in procedura d'urgenza. In plenaria si discuterà di temi quali il ruolo dei partiti politici nella promozione della diversità e dell'inclusione per una società non razzista, le recenti sfide alla sicurezza in Europa e il relativo ruolo del Consiglio d'Europa, casi segnalati di prigionieri politici nella Federazione Russa, le conseguenze umanitarie e la migrazione legate all'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, la protezione e l’accoglienza alternativa per i minori migranti e rifugiati non accompagnati, oltre alla prevenzione e alla lotta contro l'antisemitismo in Europa. L’Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi in merito a questioni riguardanti la giustizia e la sicurezza per le donne, la comunicazione online e la libertà di informazione, la lotta alle malattie prevenibili con vaccini e servizi di qualità, l'abbattimento del volo MH17, il monitoraggio delle elezioni presidenziali in Serbia, la continua necessità di ripristinare i diritti umani e lo stato di diritto nella regione del Caucaso settentrionale. Interverranno nel corso dell’Assemblea il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić, il Ministro degli Affari Esteri e Ministro della Difesa irlandese Simon COVENEY, nella sua comunicazione in qualità di Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, così come Sua Eccellenza Katerina SAKELLAROPOULOU, Presidente della Repubblica ellenica e Sua Maestà Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi.

C.S. Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa