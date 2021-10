La fattura elettronica tra Italia e San Marino, un convegno per scoprire le novità

Il 1° ottobre 2021 sono entrate in vigore le nuove modalità di trasmissione delle fatture nell’interscambio di beni tra San Marino e Italia ai sensi del Decreto Delegato n. 163/2021 che prevede la possibilità di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico, in luogo di quelle cartacee. Dal 1° luglio 2022, invece, si passerà al regime definitivo, che prevede l’obbligo di emissione o ricezione delle fatture in formato elettronico. Si tratta di un’importante novità per le aziende ed i professionisti sammarinesi. Per approfondire gli aspetti pratici dei nuovi sistemi informatici, OSLA ha organizzato un evento giovedì 14 ottobre 2021 dalle ore 9 alle ore 12 al Grand Hotel Primavera di Borgo Maggiore dal titolo “LA FATTURA ELETTRONICA TRA ITALIA E SAN MARINO, aspetti pratici dei nuovi sistemi informatici”. Interverranno: Monica Bollini – Presidente OSLA, Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori; Davide Gasperoni – Direttore dell’Ufficio Tributario; Eugenia Skvortsova – Analista software Ciscoop; Simone Casadei Valentini – Direttore Progettazione Passepartout; Debora Zavoli - Analista Passepartout. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione. La partecipazione ha un costo di 30 euro mentre è gratuita per tutti gli associati OSLA in regola con la quota annuale. L’evento è stato accreditamento ai fini della formazione continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino. Sarà possibile partecipare al convegno anche da remoto, compilando la scheda di partecipazione al seguente indirizzo https://forms.gle/FDrRzUJ9gkY9wQEB6. Verrà spedita una e-mail con le istruzioni per collegarsi on-line all’evento.

Cs Osla