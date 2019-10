La Fondazione Cino Mularoni al Lions Club

Una vita piena di futuro. E' questo il titolo del libro all'ultimo meeting del Lions Club San Marino Undistricted. Su invito del Presidente Marco Giancarlo Rossini, Stefania Leardini Mularoni, Presidente della Fondazione Cino Mularoni e l'autore Sergio Barducci, hanno presentato ai soci la storia del fondatore del Gruppo Del Conca. Molto legato alla moglie Edda, che lo seguì negli Stati Uniti dal 1949 al 1959 e al fratello Corrado, con il quale condivise tutte le sue scelte imprenditoriali, Cino Mularoni si dimostrò fin da giovane molto intraprendente e i suoi successi sono la dimostrazione di questa sua qualità. La Fondazione a lui intitolata fu istituita dopo la sua morte avvenuta nel 1992 e in questi anni ha realizzato numerose iniziative volte a far conoscere, alle nuove generazioni, la ceramica artistica sammarinese dagli anni 30 al dopoguerra. Un settore trainante dell'economia di quegli anni assieme a quello del turismo, che ha portato la Repubblica di San Marino in tutto il mondo e che, grazie allo spirito imprenditoriale dei sammarinesi, ha fatto sì che nascessero numerosi laboratori di ceramisti che hanno dato vita alle più svariate creazioni. Sono trascorsi 40 anni dalla fondazione del Gruppo del Conca e il sogno del suo fondatore continua ad andare avanti e ad espandersi grazie alla terza generazione della famiglia Mularoni alla sua Direzione.