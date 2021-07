La Genga e l’Associazione Emma Rossi in cammino di sera sui luoghi Patrimonio dell’Unesco

Il 7 luglio 2008, i centri storici di San Marino e Borgo Maggiore, assieme al monte Titano, sono stati iscritti nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell’Unesco. Un grandissimo riconoscimento per la Repubblica e la sua storia millenaria, che ha riempito tutti di orgoglio. Per questo ogni anno, la ricorrenza viene celebrata con varie manifestazioni. Tra queste, la camminata dell’associazione escursionisti sammarinesi La Genga sui luoghi simbolo del prezioso riconoscimento. Quest’anno, l’evento viene organizzato con la collaborazione dell’Associazione Emma Rossi che, tramite un suo rappresentante, illustrerà le particolarità storiche, artistiche e architettoniche di alcuni siti lungo il percorso. Nella fattispecie, la professoressa Laura Rossi condurrà una serie di interventi sotto il titolo: “Il Borgo e la Città, unicità del sito Unesco” per evidenziare come le due comunità, seppure spesso in contrasto tra loro, avessero così tanti punti di collegamento da diventare praticamente una cosa unica. Questa camminata raccontata su specificità poco conosciute, o spesso dimenticate, partirà mercoledì 7 luglio 2021, alle ore 20,30 da piazza Mercatale, a Borgo, per poi salire verso Città dalla Costa dell’Arnella, porta della Rupe, contrada Omerelli, contrada del Collegio, contrada del Pianello, e rientro a Borgo intorno alle 23,30. Si tratta di un’escursione lenta, di circa 5,5 chilometri, non particolarmente difficile, fatta eccezione per la ripidità della Costa. Si consigliano scarpe comode, con un buon fondo e abbigliamento adeguato alla stagione. La partecipazione è libera a tutti.

